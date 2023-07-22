Sivas'ta bir aracın bagaj kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı. Olay, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Aracın arka koltuklarını sökerek yılanı bulan itfaiye ekipleri, sağlık durumu iyi olan yılanı doğal yaşamına bıraktı.

Aracın bagaj kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı

SİVAS - Sivas'ta bir aracın bagaj kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Aracına yılanın girdiğini fark eden sürücü aracını Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. Duruma el atan itfaiye ekipleri uzun uğraşlarının ardından aracın arka koltuklarını sökerek benzin pompası ve deposu arasına giren yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yılan daha sonra doğal yaşamına bırakıldı.