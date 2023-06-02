Araç'ta erkeklere 'Kadına el kalkamaz' eğitimi verildi
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 'Kadına el kalkamaz' sloganıyla erkeklere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirmeler yapıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde "Kadına el kalkamaz" sloganıyla erkeklere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.
Araç Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirmelerde bulunuldu.
KADES uygulamasının da tanıtıldığı programda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına el kalkamaz" yazılı pankart açıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Yaşam