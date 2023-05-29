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Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu

Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu

Yaşam Haberleri

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanağın etkisiyle 46 ev ve işyerinde de su baskını ihbarı alındı. Adreslere yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanağın etkisiyle 46 ev ve işyerinde de su baskını ihbarı alındı.

Adreslere yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi su baskını Gaziantep AFAD Yaşam Haberler

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