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Arabada mahsur kalan ayı çamaşır ipiyle kurtarıldı

Arabada mahsur kalan ayı çamaşır ipiyle kurtarıldı

Yaşam Haberleri

ABD'nin Nevada eyaletinde polis, girdiği arabadan çıkamayan ayıyı kapı koluna bağladığı çamaşır ipiyle kurtardı. Ormanlık alanlarda araçlarda yiyecek bırakılmaması uyarısı yapıldı.

ABD'nin Nevada eyaletinde polis, girdiği arabadan çıkamayan ayıyı kapı koluna bağladığı çamaşır ipiyle kurtardı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir ormanlık alanda bulunan araca ayı girdi. Durumu fark eden çevre sakini, polise haber verdi. Bölgeye gelen polis, ayının saldırma ihtimaline karşı aracın kapısını uzaktan açmak için çamaşır ipi kullandı. Polis, ipi aracın kapı koluna bağlayarak uzaklaştı. Polisin ipi çekip kapıyı açmasıyla araçtaki ayı dışarı çıkarak bölgeden uzaklaştı. Ayının araç içerisinde büyük hasar bıraktığı görüldü.

Ormanlık alanlarda araçlarda yiyecek bırakılmaması uyarısı yapıldı. - NEVADA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Amerika Birleşik Devletleri Tragger Nevada Yaşam Haberler

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