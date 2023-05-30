Arabada mahsur kalan ayı çamaşır ipiyle kurtarıldı

ABD'nin Nevada eyaletinde polis, girdiği arabadan çıkamayan ayıyı kapı koluna bağladığı çamaşır ipiyle kurtardı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir ormanlık alanda bulunan araca ayı girdi. Durumu fark eden çevre sakini, polise haber verdi. Bölgeye gelen polis, ayının saldırma ihtimaline karşı aracın kapısını uzaktan açmak için çamaşır ipi kullandı. Polis, ipi aracın kapı koluna bağlayarak uzaklaştı. Polisin ipi çekip kapıyı açmasıyla araçtaki ayı dışarı çıkarak bölgeden uzaklaştı. Ayının araç içerisinde büyük hasar bıraktığı görüldü.

Ormanlık alanlarda araçlarda yiyecek bırakılmaması uyarısı yapıldı. - NEVADA