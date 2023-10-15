Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
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Çorum'un Bayat ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.
Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
ÇORUM - Çorum'un Bayat ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle Barbaros Caddesi üzerinde Hüseyin Karakan'a ait binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bayat Belediyesi'ne itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam