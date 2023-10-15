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Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Çorum'un Bayat ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.