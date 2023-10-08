Apartmanda ipe asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde pencerede ipe asılı kalan güvercin, karşı apartman sakinlerinin fark etmesiyle kurtarıldı.

Olay Kırklareli merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan yüksek katlı bir binanın penceresinde güvercin ipe asılı kaldı. Güvercinin asılı kaldığı apartmanın karşısındaki binada durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, karşı komşusuna seslenmesi üzerine evde kimsenin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine duyarlı vatandaş, çözümü itfaiyeye haber vermekte buldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencereye itfaiye aracı merdiveni uzatarak güvercini asılı olduğu yerden kurtardı.

Güvercinin ayağındaki iplerin alınıp yarası olup olmadığına bakılırken, itfaiye ekipleri mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.