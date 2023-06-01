Apartmana giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Çankırı'da bir apartmana giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Çankırı'da bir apartmana giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi'ndeki bir apartmana giren yılanı gören vatandaşlar, panikle durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, binadaki yılanı yakalayarak dışarı çıkarttı. Daha sonra yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı. - ÇANKIRI