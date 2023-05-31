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Apartman Boşluğunda Mahsur Kalan Şahin Kurtarıldı

Apartman Boşluğunda Mahsur Kalan Şahin Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yahşihan'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki apartman boşluğunda mahsur kalan şahini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine apartmana gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan şahini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu tespit edilen şahin, yeniden doğaya bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yahşihan'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki apartman boşluğunda mahsur kalan şahini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine apartmana gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan şahini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu tespit edilen şahin, yeniden doğaya bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kırıkkale Yenişehir İtfaiye Yaşam Haberler

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