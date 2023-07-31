Apartman boşluğuna düşen kedi ekiplerce kurtarıldı

Eskişehir'de 4 metrelik apartman boşluğuna düşen kedi, 8 kişilik kurtarma ekibi tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma ekibi, kedinin yerini tespit ederek kafese koydu ve dışarı çıkardı. Mahsur kalan kediye mama ve su verildi.