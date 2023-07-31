Apartman boşluğuna düşen kedi ekiplerce kurtarıldı
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Eskişehir'de 4 metrelik apartman boşluğuna düşen kedi, 8 kişilik kurtarma ekibi tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma ekibi, kedinin yerini tespit ederek kafese koydu ve dışarı çıkardı. Mahsur kalan kediye mama ve su verildi.
- Apartman boşluğuna düşen kedi ekiplerce kurtarıldı
8 kişilik kurtarma ekibi oluşturuldu, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boşluğa halatlar yardımıyla inen gönüllü kediyi kurtardı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 metrelik apartman boşluğuna düşen kedi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokakta evcil sokak kedisinin apartman boşluğuna düştüğü ihbarını alan Dorlion Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden kurtarma ekipleri plan yapıp operasyon başlattı. 8 kişi ile çatıya çıkan kurtarma ekibi kedinin yerini tespit etti. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki boşluğa halatlar yardımıyla inen DAK ekibi kediyi kafese koyduktan sonra dışarı çıkardı. Oldukça uzun süredir boşlukta mahsur kalan kedinin bitap düştüğü görüldü. Sevimli hayvana ekiplerce mama ve su verildi.