Gaziantepli Ökkeş Altunbaş ve 4 oğlu, antika saatleri tamir ederek mesleği yaşatmaya çalışıyor. Teknolojiye direnerek 170-180 yıllık saatleri tamir eden aile, mesleğin ölmemesi için çaba sarf ediyor.

Antika saat tamirciliğini yaşatmak için 4 koldan saldırıyor

Baba ve oğulları mesleği yaşatmak için teknolojiye direniyor

GAZİANTEP - Saat tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden olan Gaziantepli Ökkeş Altunbaş ve 4 oğlu antika saatleri tamir ederek zamana ayar veriyor.

Geleneksel saat tamirciliği, teknolojinin ilerlemesiyle beraber unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilmeye başlandı. Gaziantep'te 6 yaşından beri saat tamirciliği yapan 67 yaşındaki Ökkeş Altunbaş ise 5 metre karelik dükkanda teknolojiye direnerek 4 oğlu ile birlikte 170-180 yıllık antika saatleri tamir ediyor. Mesleğini yaşatmaya çalışırken teknolojiye de direndiklerini söyleyen Altunbaş, "Antika saatleri eskisi gibi yapan kalmadı. Bunları biz yapıyoruz mesleğin ölmemesi için elimizden gelen gayreti yapıyoruz" dedi.

"Mesleğin ölmemesi için 4 tane çocuk yetiştirdim"

6 yaşından beri saat tamirciliği yaptığını ve mesleği yaşatmak için çocuklarına öğrettiğini belirten Ökkeş Altunbaş, "Ben saat tamirciliğini 6 yaşımdan beri yapıyorum. Bu meslek bana abimden kalmadır. Abim benim hem ustamdır hem de babamdır. O bize öğretti. Bende şimdi çocuklarıma öğrettim. Bu mesleğin ölmemesi için 4 tane çocuk yetiştirdim ve o çocuklarıma saat tamirciliğini öğrettim. Bana baba demek yerine usta diye hitap ederler. Çocuklarımın hepsi ayrı dükkanlarda aynı mesleği yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Teknolojiye direnerek bu işi yapıyoruz"

Teknolojiye direnerek 5 metre karelik dükkanı içerisinde mesleğini yaşatmaya çalıştığını söyleyen Altunbaş, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bizimde aklımızın ermediği tamir işlerini çocuklarıma sorabiliyorum. Antika saatleri eskisi gibi tamir eden kalmadı. Bunları biz yapıyoruz mesleğin ölmemesi için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Eğer ki bu mesleği yaşatmak istiyorsan seve seve yapacaksın, çalışacaksın. 67 yaşındayım ve 50 yıldır aynı dükkan içerisinde bu mesleği yapıyorum. Parası güzel olmadığı için bu mesleği öğrenmeye kimse gelmiyor. Dolayısıyla da çırak yetişmiyor. Biz teknolojiye direnerek bu işi yapıyoruz. Bazı parçalar bulunmadığı halde kendi kafamızdan oluşturarak yine de yapıyoruz " şeklinde konuştu.

"Zamana ayar veriyoruz"

Babası Ökkeş Altunbaş'tan mesleği öğrendiğini ve gurur duyduğunu aktaran Mehmet Altunbaş, 170-180 yıllık saatleri tamir ettiklerini ifade ederek, "Bu mesleği biz babamızdan öğrendik. Ustamız babamızdır. Ben 35 yıldır severek bu işi yapıyorum. Saat tamirciliği azaldı ama biz hala devam ediyoruz inşallah ölene kadar da devam edeceğiz. Öğrenen olmadığı için çırak yetişmiyor ama biz 170- 180 yıllık cep saati, kol saati, masa saati, şömine saatleri ve duvar saatleri de dahil tüm antika saatleri tamir ediyoruz. Biz babamız ile birlikte 4 kardeş saatçilik mesleğini yaparak zamana ayar veriyoruz" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesinde Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü açılmıştı

Meslekte eleman ihtiyacını karşılamak için Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü açılmış, özel eğitimciler tarafından öğrencilere eğitim verilerek, burada eğitim gören öğrenciler saatçilik parçaları üretimi ve birçok teknolojik ürün parçasını üretmeyi öğreniyor.