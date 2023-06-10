Antika pazarı Talas'ta kurulacak, Kocasinan'da çölyaklılara gıda paketi dağıtımı sürüyor, Hacılar'da öğrenciler projelerini sergiledi

Talas'ta kurulan antika pazarı yarın da antikasevenleri buluşturacak. Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden 217 çölyaklı aileye düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor. Hacılar Ali Atay Şaşoğlu Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK araştırma projeleri sergisi açıldı.

Talas'ta kurulan antika pazarı yarın da antikasevenleri buluşturacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harman Meydanı'nda her ayın ikinci pazarı kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tespih, halı ve kilimlere değerli ürünler antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

Kocasinan'da çölyaklılara gıda paketi dağıtımı sürüyor

Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden 217 çölyaklı aileye düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor.

Bu kapsamda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, çölyaklı aileleri ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, çölyakın bir yaşam biçimi olduğunu, 7 yıldır belediyenin glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek verdiğini belirtti.

Çölyaklı aileler de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hacılar'da öğrenciler projelerini sergiledi

Hacılar Ali Atay Şaşoğlu Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK araştırma projeleri sergisi açıldı.

Okulda düzenlenen sergiye, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı, İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, kurum ve okul müdürleri ile veliler katıldı.

Sergide öğrenciler, projelerini tanıttı. TÜBİTAK bölge finaline katılan öğrencilere başarı belgesi verildi.