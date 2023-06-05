Antik Mısır'dan ilham alan parfüm Nefertem satışa sunuldu

Koku Kültürü Derneği, Antik Mısır uygarlığında 'kokuların tanrıçası' olarak anılan Nefertem'den ilham alarak bir parfüm tasarladı. Parfümde Mısır ve Mezopotamya döneminde kullanılan bitkiler yer aldı. Türkiye ile yurt dışında satışa sunulacak.

Koku Kültürü Derneği, Antik Mısır uygarlığında 'kokuların tanrıçası' olarak anılan Nefertem'i modern çağa taşıyor. Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül öncülüğünde tasarlanan parfümde Mısır ve Mezopotamya döneminde kullanılan bilgeliğin sembolü mavi lotus ve mür gibi bitkiler yer aldı.

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği, kadim koku kültürünü ortaya çıkarmak için yapmış olduğu araştırmalar sonucu tasarladığı ürünlere bir yenisini daha ekleyerek Antik Mısır'a ait bir koku formülü oluşturdu. Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül öncülüğünde, Antik Mısır'da 'parfüm tanrıçası' ve 'kokuların efendisi' olduğuna inanılan Nefertem'den ilham alınarak bir parfüm tasarlandı. Nefertem isimli parfüm, geçmişin mistik kokularını bugüne modern bir tarzda sunuyor.

TÜRKİYE İLE YURT DIŞINDA AYNI ANDA SATIŞA SUNULACAK

Koku Kültürü Derneği uzman kadrosu tarafından tasarlanan, Nefertem'in kokusunda yer alan mavi lotus ve mürün yanı sıra pek çok koku bulunuyor. Kadim uygarlıkların kokularından olan sedir ve günlük reçinesi de bu parfümde yer alıyor.

Ergül, Nefertem'in kokusunu Türkiye ile yurt dışında aynı anda satışa sunacak.