Yaz aylarında aşırı sıcaktan kavrulan Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları, özellikle çocukları sevince boğdu. Kısa süren ancak etkili olan sağanakta yolların su ile dolduğunu gören Antalyalılar, su birikintisine girip doyasıya eğlendi.

Antalyalılar sağanak sonrası su birikintisinin içinde eğlendi

ANTALYA - Yaz aylarında aşırı sıcaktan kavrulan Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları, özellikle çocukları sevince boğdu. Kısa süren ancak etkili olan sağanakta yolların su ile dolduğunu gören Antalyalılar, su birikintisine girip doyasıya eğlendi.

Antalya Valiliğinin 13.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısının ardından kentte öğleden sonra yağmur hakim oldu. Akşam saat 19.00 sıralarında aniden bastıran sağanak Antalyalıları neye uğradığını şaşırttı. Yaz boyunca aşırı sıcaklarla boğuşan kent sakinleri, yaklaşık 2 aydır hasretle bekledikleri yağmuru sevinçle karşıladı. Kısa süren ancak etkili olan sağanakta yolların su ile dolduğunu gören Antalyalılar, su birikintisine girip doyasıya eğlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.