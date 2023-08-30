Antalyalı çiftçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Uyluk Tepesi'nde kutladı

Antalyalı çiftçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Batı Torosların en yüksek noktalarından olan Uyluk Tepesi'nde Türk bayrağı dikerek kutladılar. Motorkros motosiklet tutkunları da aynı noktaya bayrak dikti ve İstiklal Marşı okudu. Çiftçiler, Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Antalyalı çiftçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Batı Torosların en yüksek noktalarından olan 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'ne Türk bayrağı dikerek kutladılar.

Motorkros motosiklet tutkunları ile aynı noktaya Türk bayrağı diken Şaban Dede (39) ve arkadaşları bu yıl 9. kez 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'ne Türk bayrağı dikti. Şaban Dede ve arkadaşları Kaş ilçesi Gömbe Yaylası sınırları içinde bulunan noktaya motosikletlerle çıktı. Dede ve arkadaşları önce bayrağı dikti, sonra ise İstiklal Marşını okudular.

"Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaya her zaman devam edeceğiz"

Törende konuşan Dede, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bu yıl 9'uncu kez tepeye çıktık. Hepimiz çiftçilik yapıyoruz, köy çocuğuyuz. Her yıl bunu düzenliyoruz. Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaya her zaman devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. Hamza Dal," Bu zirvede bulunmak hayalimdi, hayalim gerçekleşti" dedi. Diğer çiftçiler de zirveye bayrak dikmenin anlatılamaz bir duygu olduğunu belirterek, herkese tavsiyelerde bulundu. - ANTALYA