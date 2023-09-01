Antalya'nın Kemer ilçesinde örnek sürücülere plaket ve hediyeler verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde ticari taksi ve toplu taşıma sürücülerine, yolculara ve trafikteki diğer sürücülere karşı örnek davranışlarından dolayı örnek sürücü plaketi ve hediyeler verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ticari taksi ve toplu taşıma sürücülerine, yolculara ve trafikteki diğer sürücülere karşı örnek davranışlarından dolayı örnek sürücü plaketi ve hediyeler verildi.

Kemer Kaymakamlığı bünyesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin katılımlarıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren ticari taksi ve toplu taşıma aracı kullanan sürücülere, yolculara ve trafikteki diğer sürücülere karşı örnek davranışlarından dolayı örnek sürücü plaketi ve hediyeler verildi. - ANTALYA