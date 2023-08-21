Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerine yakın noktadaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu Gazipaşa Köprüsü'ne yakınlarındaki otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangını kontrol altına aldı. Ekipler, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.