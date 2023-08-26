Antalya'nın Finike ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

Eski Mahalle'de tek katlı müstakil evde çıkan yangında Salih (81) ve Melahat Çakır (83) çifti hayatını kaybetti. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Finike ilçesindeki evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Eski Mahalle'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde çeşitli rahatsızlıkları bulunan Salih (81) ve Melahat Çakır (83) çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredekilerin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.