Antalya Manavgat'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve personel ile müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Yavrudoğan ve Çolaklı mahallerinin sınırları içerisinde bulunan Kıdık mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükselmesiyle olay yerine çok sayıda arazöz, orman işçisi sevk edildi. Yangına 4 helikopter 2 uçak 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahalede bulunuluyor. - ANTALYA