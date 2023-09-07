Antalya Konyaaltı'ndaki Liman Mahallesi Yerleşik Yabancıların Akınına Uğradı

Mahallesinde 36 milletten insan yaşıyor, tercümansız sokağa çıkamıyor

Antalya'nın denize sıfır mahallesi yerleşik yabancıların adeta akınına uğradı

20 bin nüfusa sahip mahallede 4 bine yakın yerleşik yabancı yaşıyor

Mahallede 6 dönemdir muhtarlık yapan Mahir Bölük:

" Benim bin 680 seçmenim vardı şuanda 10 bini aştık"

"36 milletten insan yaşıyor, mahallemdeki tercüman arkadaşlarımdan yardı istiyorum"

9 dille tercümanlık yapan Neşe Heveş: "Burada çok sayıda milletten insan yaşıyor, herkes bir aile olmuş"

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi'nde denize sıfır konumu ile dikkat çeken Liman Mahallesi yerleşik yabancıların akınına uğradı. 20 bin nüfusa sahip mahallede 36 farklı milletten 4 bine yakın yerleşik yabancı yaşıyor. Herkesin huzur içerisinde yaşadığı mahallede 6 dönemdir muhtarlık yapan Mahir Bölük, yanına tercüman almadan adeta sokağa çıkamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Antalya'nın yeni nüfusu 68 bin 172 artışla 2 milyon 688 bin 4'e yükseldi. Kentte yabancı nüfus ise 35 bin 541 kişi artışla 172 bin 487'ye çıktı. Yılda 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya'da yerleşik yabancı nüfusu Rusya ve Ukrayna savaşının ardından tırmanışa geçti. Kentin en fazla öne çıkan ilçeleri ise Muratpaşa ve Konyaaltı oldu. Liman Mahallesi 4 bine yakın yabancı nüfusuyla diğer mahallelerin önüne geçti.

"Benim bin 680 seçmenim vardı şuanda 10 bini aştık"

36 milletten insanın yaşadığı mahallede Liman Mahalle Muhtarı Mahir Bölük, yanına tercüman almadan adeta sokağa çıkamaz oldu. Mahallede en çok yaşayan yerleşik yabancıların ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Irak, Filistin, İngiltere olduğu öğrenildi. Diğer taraftan mahallede 2014 yılında Konyaaltı Belediyesi'nce, Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkaların bulunduğu park da açılarak hizmete alındı. Mahallede yaşayan yerleşik yabancıların sosyal tercihleri arasında park da yerini aldı. Mahallede 6 dönemdir muhtarlık yapan Mahir Bölük, "Mahallemizin şehir merkezine uzaklığı 10 kilometredir. Eğitim öğretim seviyesi yüksek, ekonomik seviyesi iyidir. Bizim mahallemizde yaşayanların sosyal anlamda çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Sağlık ocağımız, parkımız, pazar alanımız var. İnşaat çalışmalarının ardından her ay mahallemize adeta bir köy taşınıyor. Benim bin 680 seçmenim vardı şuanda 10 bini aştık. Nüfusumuz 20 binin üzerine çıktı" dedi.

"Mahallemdeki tercüman arkadaşlarımdan yardı istiyorum"

Mahallede 36 milletten insan yaşadığını belirten Bölük, "Ukrayna, Rusya bölgesinin tamamından, Türkiye Cumhuriyetlerinden, İran, Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkeden vatandaş var. Mahallemize gelen yabancılarımız Türkçe öğreniyorlar. Ben zaman zaman mahallemdeki tercüman arkadaşlarımdan yardı istiyorum, onlar gelerek bana yardımcı oluyorlar. Konyaaltı ilçemiz şehrimizin gerdanlığıdır. Burada yaşayana herkes çok mutlu, ben onlara onlar bana alıştı. Burada insanlarımızın hepsi birbirleri ile kaynaşıyor. Asayiş olaylarının Antalya'dan en az olduğu mahallelerden bir tanesidir. 36 millet var burası güvenilir bir mahalledir. Bir dönem daha muhtarlık yapmak isterim" sözlerine yer verdi.

"Sokakta çok farklı milletten insan görüyorum"

Mahallede yaşamayı çok sevdiğini belirten Aleyna Sevim,"15 yıl önce Ukrayna'dan taşındım. Burada yaşamaktan mutluyum. Mahallemizde 36 milletin yaşadığını biliyorum, sokakta çok farklı milletten insan görüyorum. Hepimiz burada yaşamayı seviyoruz" dedi.

"Burada çok sayıda milletten insan yaşıyor, herkes bir aile olmuş"

3 yıldır mahallede yaşayan ve 9 dili ile tercümanlık yapan Neşe Heveş, "Ben Kars kökenliyim, ama seneler önce Kazakistan'a taşınmışız. Oradan da buraya geldik, bu mahallede olmaktan mutluyum. Çok güzel bir mahalle, burası Antalya'nın en güzel yeridir. Güllük gülistanlık bir yerdir. Burada çok sayıda milletten insan yaşıyor, herkes bir aile olmuş" sözlerine yer verdi. Mahallede yaşayan diğer turistler de mahallede yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, huzur içerisinde yaşadıklarını belirtti.