Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yeni Yavrular Dünyaya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, ceylan, haflinger at, dağ keçisi ve maymun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi. Park, bahar mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, ceylan, haflinger at, dağ keçisi ve maymun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi.

122 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bahar mevsimiyle birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumların hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Baharla birlikte yeni doğum sevinci yaşıyoruz. Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Ayrıca 9 aylık iki yavru aslan 'Zeus' ile 'Hera' da ailemize katıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte de Doğal Yaşam Parkı ziyaretçi akınına uğruyor, özellikle yabancı misafirlerimiz tarafından keyif alınarak geziliyor" diye konuştu.

Doğal Yaşam Parkı; onarım, temizlik ve sevimli dostların istirahat edebilmesi için pazartesi günleri ziyaretçilere kapalı olacak.