Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Bulunan Yaban Hayvanları Koruma Altına Alındı

Antalya'da bulunan alaca baykuş, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez yavrusu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi ve bakıma alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında yaralı veya bakıma muhtaç yaban hayvanlarına yardım sağlanıyor. Kuşlar, veterinerler gözetiminde besin zincirinde yer alan ürünlerle beslenerek uçma yetilerini kazanıncaya kadar parkta bakımları yapılacak.

Antalya'da vatandaşlar tarafından bulunan alaca baykuş, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez yavrusu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda korumaya alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında doğal yaşam parkında yaralı, hasta ya da bakıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda vatandaşlar tarafından doğada bulunarak getirilen alaca baykuş, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez yavrusu tedavi ve bakıma alındı.

Kuş yavruları, doğal yaşam parkındaki klinikte genel sağlık durumları kontrol edildikten sonra özel bakım ünitelerine alındı. Kuşlar, uçma yetilerini kazanıncaya kadar veterinerler gözetiminde besin zincirinde yer alan ürünlerle besleniyor.

Yaşam parkının müdürü Dr. Aygül Arsun, her yıl yüzlerce yaban hayvanını kliniklerinde tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Misafir ettikleri 3 kuşun da çiftçi dostu olduğunu vurgulayan Arsun, "Bu kuşlar

doğada kemirgenle besleniyorlar. Kulaklı orman baykuşu ve alaca baykuşun maalesef ülkemizde nesli azalmakta ve bunlar korunması gereken türler. Beslenmeleri takip ediliyor. Doğada uçabilecek hale geldikleri zaman uçuş kafeslerimizdeki antrenmanların ardından tekrardan serbest bırakılacak." bilgisini verdi.