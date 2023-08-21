Antalya'da havanın 32 derece, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, yüksek nem oranı nedeniyle sahiller dolup taştı. Vatandaşlar ve tatilciler serinlemek için denize girdi.

Antalya'da yüksek sıcaklık ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu.

Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yüksek kesimlerden bakıldığında nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar ve tatilciler, serinlemek için sahillerden denize girdi.