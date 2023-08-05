Antalya'da Yüksek Nem Yaşamı Zorlaştırıyor

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı Antalya'da, yüksek nem nedeniyle yaşam zorlaşıyor. Hava sıcaklığı 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 85'e ulaştı. Yüksek nem tabaka oluşumunu ve görüş mesafesini azalttı. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları da gölge alanlarda dinlendi.