Antalya'da Yüksek Nem ve Sıcaklık Bunaltıyor
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Antalya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan 'eyyam-ı bahur' nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem bunaltıyor. Hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 72'ye ulaştı. Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Sıcak ve nemden bunalanlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.
Antalya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur" nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem bunaltıyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranını ise yüzde 72'e ulaştı.
Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinin karşısında yer alan Beydağları nem nedeniyle görülemez duruma geldi.
Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.
Öte yandan bazı tatilciler de parklardaki palmiye ağaçlarının altındaki gölge alanlarda dinlendi.