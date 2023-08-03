Antalya'da Yüksek Nem ve Sıcaklık Bunaltıyor

Antalya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan 'eyyam-ı bahur' nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem bunaltıyor. Hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 72'ye ulaştı. Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Sıcak ve nemden bunalanlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.