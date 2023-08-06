Antalya'da Yüksek Nem Bulutları Oluştu

ANTALYA'da nem oranının yüzde 70'e ulaşması ile kenti nem bulutları kapladı. Görüş mesafesi azalırken, nemden bunalanlar yine Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sıcak hava yurt genelinde etkili olurken, Antalya'da yüksek nem nedeniyle kentin üzerine nem bulutları çöktü. Kentte hava sıcaklığı saat 08.00 sıralarında 28 derece ölçülürken; nem ise yüzde 75'e kadar ulaştı. Saat 10.00 sıralarında ise hava sıcaklığı 29,1 dereceye ulaşırken, nem oranı yüzde 69'a düştü. Nemin etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı da arttı. Nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne gelerek Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Yüksek nem nedeniyle kentteki birçok nokta nem bulutları arasında kaldı. Nem oranının akşam saatlerinde yüzde 80'e kadar çıkmasının beklendiği öğrenildi. (DHA)