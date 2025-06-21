Antalya'da YKS Sonrası Sahillerde Yoğunluk

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Hava sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sınavın ardından sahilde çeşitli aktiviteler yapan insanlar, denizde yüzme ve güneşlenme imkanı buldu.

HAVA sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ardından sahillerde yoğunluk oluştu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), sabah 10.15'te başlayıp 13.00'te son buldu. Hava sıcaklığının 29 dereceye, nem oranının yüzde 85'e kadar yükseldiği kentte, sınav öncesinde sakin olan Konyaaltı Sahili'nde sınavın ardından yoğunluk yaşadı. Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için sıcaklığı 27 derece olan denize girerken, kimileri kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Güneşli havayı fırsat bilen bazı kişiler ise çocuklarıyla birlikte sahil bandında yürüyüş yaptı. Bazı tatilciler de şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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