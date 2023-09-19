Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ticari Taksinin Aynasına Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada, cep telefonunun düşüren ve aniden telefonunu almak için geri dönen kadın, yoldan geçmekte olan ticari taksinin aynasına çarptı. Vatandaşlar, kadının kulağında kulaklık olduğunu, telefonu düşürdüğünü fark edince etrafına bakmadan geri döndüğünü, otomobilin kadına değil, kadının otomobilin aynasına çarptığını söyledi.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1073 sokak Zübeyde Hanım Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden karşıya geçtikten sonra yolda düşürdüğü cep telefonunu almak için aniden yola bakmadan geri dönen Didem Güllü', Hüseyin Ünal'ın kullandığı 07 J 0412 plakalı ticari taksinin aynasına çarptı. Yere düşerek yaralanan Didem Güllü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaya otomobile çarptı

Kazayı gören vatandaşlar, yaya geçidinden geçen kadının kulağında kulaklık olduğunu, refüje geldiğinde telefonunu düşürdüğünü fark ederek dikkatsiz bir şekilde yola geri döndüğünü, ticari taksiyi fark etmeyerek taksinin aynasına çarptığını dile getirdiler. - ANTALYA