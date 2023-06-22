Antalya'da yavru leylek kurtarıldı

Antalya'da Kumköy Camii'nde yuva yapan leylek çiftinin yavrularından biri kubbeden düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru leyleğe Aksu ismi verildi.

ANTALYA'da 2 gün önce caminin kubbesindeki yuvasından 10 metre aşağıdaki kubbeye düşen yavru leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Merdivenle çıkılan kubbeden alınan bitkin haldeki yavru, yuvaya bırakıldı. Leyleğe Aksu ismi verildi.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'ndeki Kumköy Camii'ne birkaç ay önce leylek çifti yuva yaptı. Caminin kubbe kısmındaki yuvada dünyaya gelen 3 yavru, cami cemaati ve mahallelinin ilgi odağı oldu. Yavruların gelişimini her gün yakından takip eden muhtar Hüseyin Oruç, 2 gün önce birinin yuvada olmadığını gördü. Yuvadaki yavrulardan birinin 10 metre aşağıdaki bir başka kubbeye düştüğünü gören muhtar Oruç, yavrunun bulunduğu yerden kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Muhtar Hüseyin Oruç, her yıl bekledikleri leylek çiftine alıştıklarını ve her geldiklerinde 3 yavruları olduğunu söyledi.