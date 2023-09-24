Antalya'da Yavru Köpeğin Midibüse Binme İnatlaşması

Antalya'dan Kemer ilçesine yolcu taşıyan midibüse durakta zorla binmek isteyen yavru köpekle şoförün inatlaşması sosyal medyada gündem oldu. Yüzleri gülümseten olay, minik yavrunun taşıma firması tarafından sahiplenilmesiyle sonuçlandı, şoför ise 'Zorla kendini sahiplendirdi' dedi.

Antalya'dan Kemer ilçesine yolcu taşıyan midibüse durakta zorla binmek isteyen yavru köpekle şoförün inatlaşması sosyal medyada gündem oldu. Yüzleri gülümseten olay, minik yavrunun taşıma firması tarafından sahiplenilmesiyle sonuçlandı, şoför ise "Zorla kendini sahiplendirdi" dedi.

Yüzleri gülümseten olay, 21 Eylül Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İlçeler arası toplu taşıma yapan bir firmaya ait midibüsün şoförü Ümit Kor, yolcu almak için durakta durduğu sırada küçük bir yavru köpeğin araca binmeye çalıştığını fark etti. Kor, minik yavruyu midibüsten uzaklaştırmasına rağmen araca tekrar girdiğini gördü. Yaklaşık 3 dakika boyunca devam eden inatlaşma sonrası Kor, yavruyu yoldan uzak bir güvenli bir bölgeye koyup koltuğa koşarak geçti ve yoluna devam etti. Yavru köpeğin sevimliliğini unutamayan şoför, arkasından yolcusuz gelen firma arkadaşını aradı ve köpeği almasını istedi. Aynı bölgeye gelen diğer şoför köpeği alıp Kemer ilçesine götürdü. Burada sahiplenilen küçük yavru, firmada çalışanların maskotu oldu.

"Zorla kendini sahiplendirdi"

Yaşadıklarını anlatan şoför Ümit Kor, "Kemer'e giderken duraktan yolcuları alıyordum. Motosikletli bir arkadaş otobüsün önünde küçük bir köpek olduğunu söyledi. Yolcuların arasından geçip otobüse binmek istedi. Sağlık açısından köpeği otobüse ilk başta almak istemedik. Ancak çok sevimli hareketler sergilediği için, arkamızdan gelen arkadaşımıza rica ettik. Kemer ilçesine getirttik. Aşılarını, tüm eksikliklerini tamamladık ve sahiplendik. Zorla kendini sahiplendirdi, biz de onu kırmadık" dedi. - ANTALYA