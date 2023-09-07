Antalya'da Yanlışlıkla Gönderilen Parayı Geri İade Etti

Antalya'da cep telefonunu internet üzerinden satılığa çıkaran genç, 33 bin liraya anlaştığı kişinin yanlışlıkla iki katı para gönderdiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Telefonu satın alan kişinin EFT gönderimi sırasındaki dalgınlığından kaynaklanan olayda genç, fazladan yatan 33 bin 500 lirayı sahibine geri iade etti.

Antalya'da cep telefonunu internet üzerinden satılığa çıkaran genç, 33 bin liraya anlaştığı kişinin yanlışlıkla iki katı para gönderdiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Telefonu satın alan kişinin EFT gönderimi sırasındaki dalgınlığından kaynaklanan olayda genç, fazladan yatan 33 bin 500 lirayı sahibine geri iade etti.

Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Kökdere, iPhone marka telefonunu 33 bin 500 liradan internette satılığa çıkardı. İlanı gören M.A. ile Kökdere telefon satışı için bir araya geldi. M.A., 33 bin 500 lirayı tek seferde EFT yoluyla göndermek istedi ancak para EFT saati geçtiği için Kökdere'nin hesabına geçmedi. Ardından M.A., parayı hızlı gönderim ile parça parça halinde 33 bin lira gönderdi ancak ilk işlemi olan EFT talimatını iptal etmeyi unuttu. İkilinin telefon ticareti sonrası Kökdere, sabah uyandığında hesabında fazladan 33 bin 500 lira görünce M.A.'yı arayarak durumu anlattı. Kökdere, daha sonra 33 bin 500 TL'yi banka yoluyla geri gönderdi.

"Çok dua etti"

Örnek bir davranış sergileyen Mert Kökdere, "İlk önce 33 bin 500 tek seferde gönderdi ama para gelmedi. Ardından parça parça 33 bin şeklinde gönderdi. 500 lira pazarlık yapmıştık, 33 bini hesabıma yatırdı. Ertesi sabah uyandığımda hesapta fazla para vardı. İlk gönderim yaptığı para da hesabıma yansımıştı. Toplamda 66 bin 500 lira para vardı hesabımda, dolayısıyla para iki kez gelmiş gibi oldu. Ardından müşteriyi aradım. Hiç haberi yoktu. 33 bin 500 lirayı kuruşu kuruşuna geri gönderdim. Çok dua etti sağ olsun" dedi. - ANTALYA