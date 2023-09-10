Antalya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 65 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'da ikamet eden yakınları Nuriye Çobanoğlu'nu (65) defalarca aramalarına rağmen ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, Çobanoğlu'nun yalnız yaşadığı evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bir süre sonra Alanya'dan gelen Çobanoğlu'nun yakınları anahtarla kapıyı açıp, polis ekipleriyle içeri girdi. Yaşlı kadın, yakınları ve polis ekipleri tarafından salonda hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nuriye Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çobanoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA