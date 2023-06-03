Antalya'da Yağmura Aldırış Etmeyenler Denize Girdi

Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile yağış uyarısı yaptığı ve güne yağmurla başlayan Antalya'da, kent sakinleri ve turistler denizin ve sahilin keyfini sürdü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yağmurlu havaya aldırış etmeyen Antalyalılar ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı. Sahile gelen Antalyalılar kumsala uzanıp dinlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girip yüzdü. Bir tatilci köpeğiyle hem yüzdü hem de sahilde uzun süre oyun oynadı. Konyaaltı Sahil Yürüyüş Yolu'nda da hareketlilik ve yoğunluk vardı. Nem oranının yüzde 90'ı bulduğu Antalya'da hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

Yarın kentte havanın aralıklarla yağışlı geçmesi bekleniyor.(DHA)