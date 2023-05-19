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Antalya'da Yağmur Aniden Bastırdı, Vatandaşlar Sahili Saniyeler İçerisinde Boşalttı

Antalya'da Yağmur Aniden Bastırdı, Vatandaşlar Sahili Saniyeler İçerisinde Boşalttı

Yaşam Haberleri

Antalya'da kısa süreli yağan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur dolayısıyla dünyaca ünlü Konyaaltı sahili kısa sürede boşaldı. Yağmura sahilde yakalanan vatandaşlardan bazıları apar topar kaçarken, bazıları da yüzmeye devam etti.

Antalya'da yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar sahili saniyeler içerisinde boşalttı

Vatandaşlardan bazıları apar topar kaçarken, bazıları da yüzmeye devam etti

ANTALYA - Antalya'da kısa süreli yağan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur dolayısıyla dünyaca ünlü Konyaaltı sahili kısa sürede boşaldı. Yağmura sahilde yakalanan vatandaşlardan bazıları apar topar kaçarken, bazıları da yüzmeye devam etti.

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli yağmura teslim oldu. Kısa süreli yağmur karşısında vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve duraklara koştu. Yüzmek için dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler de yağmur sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler apar topar sahili boşaltmak zorunda kaldı. Bazı tatilciler kendilerini plaj şemsiyesi ile korurken, bazıları da yağan yağmura aldırmaksızın yüzmeye devam etti. Saniyeler içerisinde sahil boşalırken, Konyaaltı sahilinde de sessizlik hakim oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Yaşam

Konyaaltı Antalya Yaşam Haberler

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