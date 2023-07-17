Antalya'da Vefa Projesi ile Yaşlı ve Engellilere Yardım

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları Vefa projesiyle karşılanıyor. Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri, son bir haftada 100 hane ziyareti ile 115 faaliyet gerçekleştirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa" projesiyle karşılanıyor. Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri, son bir haftada 100 hane ziyareti ile 115 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan "Vefa" projesi ekipleri, 53 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, son bir haftada (10-14 Temmuz) 100 hane ziyareti ile 115 faaliyet gerçekleştirdi. Projede görevli ekipler Yeni Mahalle Çığlık, Çörüş, Bakılar, Koru, Pazarcı, Karaçukur, Yenigüney, Aydıncık, Küçüklü, Çakmak, Cumhuriyet, Çalıpınar, İnal, Yakacık, Yeşilyurt, Beyobası, Karalar, Kahyalar, Yeni mahalle, Gazi mahallesi, Esentepe, Korubaşı, Hasdere, Güney, Çobanlar ve Muzkent mahallelerine yaptıkları ziyaretlerde tespit ettikleri yaşlı ve engelli vatandaşların hane temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladılar. - ANTALYA