Antalya'da Vatandaşlar Halatla Boğulmak Üzere Olan Genci Kurtardı

Antalya'da boğulmak üzere olan genci vatandaşlar halatla böyle kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren genç, az kalsın canından oluyordu. Boğulma tehlikesi yaşayan genci, vatandaşlar halat yardımıyla kurtardı.

Olay Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi, Köprüçayı Irmağında meydana geldi. Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bölgede ismi öğrenilemeyen bir genç, serinlemek için suya girdi. Kısa bir süre sonra gencin çırpınışlarını fark eden vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar, boğulan genci halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin yüzme bilmediği öğrenildi.