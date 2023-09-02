Antalya'da Uyku Apnesi Hastası Sokakta Kaldı

Antalya'da 15 yıldır ağır uyku apnesi hastalığı ile mücadele eden ve işe gidemeyen Ziya Veziroğlu, ev kirasını ödeyemediği için evden tahliye edildi ve sokakta kaldı. Hayırseverlerden kendisine bir ev bulmalarını isteyen Veziroğlu'nun elektriği olan bir yaşam alanına ihtiyacı bulunuyor.

Antalya'da 15 yıldır ağır uyku apnesi hastalığı ile mücadele eden, kısa süre önce sinir sıkışması nedeniyle iki ameliyat geçiren Ziya Veziroğlu, işe gidemeyince 5 aydır ev kirasını ödeyemedi. Evden tahliye süresi dolunca sokakta kalan Veziroğlu, bir oda da olsa hayırseverlerden kendisine ev bulmalarını istedi.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan 49 yaşındaki Ziya Veziroğlu, yaklaşık bir yıl önce sinir sıkışmasından iki ameliyat geçirdi. Bu hastalığı nedeniyle 1 yıldır çalıştığı zincir market şubesindeki işine gidemeyen Veziroğlu'nun 5 bin 500 lira olan kirası da birikmeye başladı. 5 aydır kirasını ödeyemeyen Veziroğlu'ndan ev sahibi evi tahliye etmesini istedi. Şeker hastalığının yanında gözlerinden de rahatsızlığı bulunan Veziroğlu, 15 yıldır ise ölümcül uyku apnesi ile mücadele ediyor. Uyuduğu zaman mutlaka uyku apnesini önleyici cihazını takması gereken Veziroğlu, tahliye süresinin dolmasıyla sokakta kalmakla karşı karşıya kaldı. Tekli koltuk değneği ile yürüyen ve hayatı elektrikle çalışan uyku apnesi cihazına bağlı olan Veziroğlu, bir oda da olsa kendisine hayırseverler tarafından bir ev verilmesini istedi. Yüzde 62 engelli raporu da bulunan Veziroğlu'nun hayatını sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için mutlaka elektriği olan bir yaşam alanına ihtiyacı bulunuyor.

"İki büyük ameliyat geçirdim"

Ziya Veziroğlu, iki odalı bir bodrum katta yaşadığını anlatarak, "Bir zincir market şubesinde reyon görevlisi olarak çalışıyorum. Omurilikte sinir sıkışması vardı, iki büyük ameliyat geçirdim. Bir senedir raporluyum, işe gidemiyorum. Şeker, Parkinson hastalığım ve gözlerimde sorun var. Ayrıca ağır şekilde uyku apnesi hastalığım var. 5 aydır ev kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibim iyi Allah'a şükür, ona teşekkür ediyorum. Bana çok iyi davrandı. Ama o da haklı, bir haftada evimi boşaltmamı istedi. Benden bir şey istemeyeceğini söyledi" dedi.

"Ağır uyku apnesi"

Şu an çalışamadığından dolayı 4 bine yakın rapor parası alabildiğini dile getiren Veziroğlu, "Bir odalı banyolu tuvaletli ve elektriği olan bir kalacak yer istiyorum. Çünkü benim uyku apnesi cihazım var, gece onsuz uyuyamıyorum. Uykuda nefes almamı düzenliyor, yoksa hayati tehlikem var. Ölümcül uyku apnesi hastalığım var. Bu cihazı 15 yıldır kullanıyorum. Bu cihazı kullanmazsan hayatım riskli. Bana hayırseverlerin desteği ile kalacak bir yer verilmesini istiyorum. Ayrıca çevreme borçlarım var. Başka bir şey istemiyorum. Bu şekilde devam ederse ben ölüme gidiyorum" diye konuştu.

"Süre doldu, eşyalarıyla dışarıda kaldı"

Ev sahibinin verdiği sürenin dolmasının ardından bugün çok az sayıdaki eşyası ile dışarıda kalan Veziroğlu, "Sabahtan beri dışarıdayım nefes alamıyorum. Ameliyat yerlerim ağrıyor. Çok kötü durumdayım. Ev sahibin verdiği gün bugün doldu. Bugün nasıl geçecek bilmiyorum. Uyku apnesi cihazımı kullanamazsam ölüm riskim var. Korktuğum başıma geldi. Ölümden korkmuyorum ama yaşamaktan güzel. Ama her şeyi Allah bilir. Eşyalarımı gidecek yerim olmadığı için alamadım. Ne yapacağımım, ne edeceğim bilemiyorum. Gece çok korkuyorum hem de nasıl. Elektrik olmazsa ölüm tehlikem var. Nefesim şuanda bile darlanıyor. Uykuda daha kötü oluyorum. Bu akşam uyumayacağım. Nerede kalacağım belli değil" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA