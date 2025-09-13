Antalya'da Üniversite Öğrencilerine Karşılayıcı Hizmet

ANTALYA'ya üniversite eğitimleri için gelen öğrenciler otogar ve havalimanlarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından karşılandı. Personel, otobüslerle yurtlara götürülen öğrencilere kayıt işlemleri tamamlanana kadar eşlik etti.

Üniversitelerde eğitimlerin başlamasına günler kala öğrencilerin de okullarına olan yolculukları başladı. Antalya'daki üniversiteleri kazanıp şehre gelen üniversite öğrencileri de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve Gençlik Merkezlerinin gönüllüleri tarafından otogar ve havalimanında karşılanıyor. Şehri bilmeyen öğrenciler, karşılandıktan sonra otobüslerle yurtlarına kadar götürülüp kayıt işlemleri tamamlanana kadar eşlik ediliyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, öğrencilerin yabancılık çekmesini istemediklerini belirterek, "Yükseköğrenim başlıyor. Bakanlığımızın 81 ilimizde başlattığı bir proje. Gençlerimiz geldikleri şehirlerde bir yalnızlık yaşıyor. Biz ekip olarak onları otogar ve havalimanlarında kurduğumuz stantlarımızla karşılayıp, yurtlarımıza götürüyoruz. Orada kayıtları yapıldıktan sonra yurtlarına yerleşiyorlar. Gençlerimizi eğitim hayatları boyunca şehrimizde misafir etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin bilmedikleri bir şehri öğrenme acemiliklerini atlatsınlar istiyoruz" dedi.

'ONLARIN GELECEK HEVESLERİNE, YOLCULUKLARINA IŞIK OLMAK İSTİYORUZ'

Kayıt sürecinde sağladıkları hizmetin devam edeceğini belirten Gürhan, "Biraz önce bir annemiz, 'Bu hizmeti bilseydim kendim bu kadar yol gelmezdim' dedi. Bu doğru bir iş yaptığımızın örneği. Biz gençlerimizle birlikte yol yürümeye karar vermiş bir bakanlığız. Onların gelecek heveslerine, yolculuklarına ışık olmak istiyoruz. Barınma hizmetiyle, bırakıp geldikleri yuvalarının sıcaklığıyla bir hizmet sunuyoruz. Onun da ilk adımını burada atıyoruz. Gönüllülerimiz gün boyunca burada arkadaşlarımızı bekliyor. Kayıt süreci boyunca buradayız" diye konuştu.

Makine mühendisliği bölümünde okumak için Antalya'ya gelen Göktuğ Alıcıoğlu, "Yapılan uygulama çok güzel. Neyin nerede olduğunu bilemiyoruz. Ankara'dan geliyorum ve burada zorlanacağımızı düşünüyorduk. Gerçekten çok iyi oluyor" diye konuştu.

İstanbul'dan Antalya'ya gelen öğrencilerden Cafer Tunçer de "Zorlanacağımızı düşünüyorduk. Bu hizmet sayesinde hiç zorlanmadan yurdumuza gidebiliyoruz" diye konuştu.

