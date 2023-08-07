Antalya'da Tuvalet İhtiyacını Gidermek İsterken Kanalda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Antalya'da tuvalet ihtiyacını gidermek için kanal üzerindeki kayalıklara giden Esengül Yeneç (23), ayağının kaymasıyla 10 metre yüksekten suya düştü. Bir ağaç dalına tutunan Yeneç, yarım saat sonra itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokakta yer alan kanalın yanındaki kayalıklarda meydana geldi. Kanal üzerindeki kayalıklara tuvalet ihtiyacını gidermeye giden Esengül Yeneç, ayağının kaymasıyla 10 metre yükseklikten suya düştü. Çığlık atan ve yardım isteyen Esengül Yeneç, su içerisindeki ağaç dalına tutundu. Sesleri duyarak gelenler yardımcı olamayacaklarını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, kayalık alandan aşağıya indi. İtfaiye amiri beline bağladığı ip ve can simidiyle Esengül Yeneç'in olduğu noktaya kadar yüzdü. Burada Yeneç'in beline ip bağladıktan sonra can simidini de giydiren itfaiye amiri, diğer itfaiye erlerinin yardımıyla kıyıya kadar çekildi. Kıyıya getirilen Yeneç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

'KÜT DİYE SUYA DÜŞTÜM'

Tuvalet ihtiyacını gidermek için kayalıklara indiğini belirten Esengül Yeneç, "O esnada küt diye suyun içine düştüm. Sonra bağırmaya başladım. Hemen bir ağabey indi. Bana 'Bir yerlere tutun' demeseydi ben gitmiştim. Ağaç orada olmasaydı ben gittiydim" dedi. Balkonda oturduğu esnada çığlık sesi duyduğunu belirten Nurettin Özsevinç, "Sesi duyar duymaz aşağıya indim. Benden önce komşular da inmişti. Bende uzun bir sırık vardı, mesafe uzun olunca işe yaramadı. İtfaiye ve polise haber verdim. 'Ağaca tutun' diye bağırdım, tutun demesem akıntıya kapıldı" diye konuştu. Hayati tehlikesi bulunmayan Esengül Yeneç, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)