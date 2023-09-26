Antalya'da turistik bir tesiste kafeste beslenen farklı türlerden papağanları ve saka kuşlarını almaya gelen ekiplerle, işletme sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle önlenirken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

Antalya'da turistik işletmede 'papağan' gerginliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleriyle işletme sahipleri arasında yaşanan gerginlik karakolda bitti

ANTALYA - Antalya'da turistik bir tesiste kafeste beslenen farklı türlerden papağanları ve saka kuşlarını almaya gelen ekiplerle, işletme sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle önlenirken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi Kılınçarslan Mahallesi Tabakana Sokak üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri işletmede farklı türde 32 papağan ve 3 tane de saka kuşunun kaçak beslendiği ihbarını aldı. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, işletme sahiplerinden kuşları kendilerine teslim edilmesini istedi. Hikmet ve Bülent Öztürk ise papağanların ve saka kuşlarının ticaretini yapmadıklarını, satın aldıklarını faturasının mevcut olduğunu belirterek vermek istemedi.

Gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi

Bunun üzerine ekiplerle işletme sahipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından bir görevli kuşları almak için kafese girdi. Tartışma zaman zaman gerginliğe de dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginlik polis ekiplerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. İşletme sahibi Hikmet Öztürk, "Bunlar yasak hayvan türü değil. Kanatlı hayvanlar ne zaman yasak olmuş. Faturalarının olduğunu söyledim. Bunların sayısını birlikte alalım karanlıkta yakalayarak size teslim edeyim dedim. 3 tanesi telef oldu. Ayağında bilezik diyorlar, bir tane göremezler" dedi.

Bülent Öztürk ise, "Kanarya yabani bir hayvan değildir. Bunu doğaya salsak kedi kapar" sözlerine yer verdi. Olay anında bir kuş ise kedinin saldırması ile telef oldu.

Gerginliğin ardından her iki tarafta birbirinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.