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Antalya'da tur midibüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tur midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, tur midibüsündeki turistler ise yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.