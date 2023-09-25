Antalya'da tramvay hattı onarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Garajı- Meydan arasında kalan tramvay hattının alt yapısındaki çökmeler nedeniyle başlattığı onarım çalışmasında sona gelindi. Ekipler, zemini güçlendirerek, yeni ray döşedi. Çalışmanın kısa sürede tamamlanmasıyla hat, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanıma açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın önemli ulaşım hatlarından biri olan Doğu Garajı - Meydan durakları arasındaki yedi arıklar bölgesindeki tramvay hattında önemli bir onarım çalışması başlattı. Tramvay hattının yapıldığı dönemde hattın geçeceği alanın altının tam doldurulmaması ve sıkıştırma işleminin yapılmaması nedeniyle yeraltı suyuna ve zamana bağlı olarak çökme meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi işletme güvenliğinin tam olarak sağlanması için zaruri bir onarım çalışması başlattı. Üzerinden tramvay hattı geçen alanda ekipler ev yıkıntıları bulundu.

ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

Yeraltında çökmelerin giderilmesi amacıyla ekipler, Meydan-Doğu Garajı arasındaki hat bölgesinde yerin altındaki sert zemine ulaşıncaya kadar kazı yaptı. Zemin yeniden doldurularak, alt yapısı güçlendirildi. Onarım çalışmasının yapıldığı bölgede yeniden raylar döşenerek, elektrik altyapısı yenilendi. Sıcak asfalt dökülen bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri Meydan-Doğu Garajı arasındaki çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlayarak, halkın kullanımına açacak. Doğu Garajı-Meydan arasındaki tramvay hattı yenilenen haliyle sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanıma açılacak.