Antalya'da traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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TRAKTÖRLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Çınar (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı, Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen M.H. yönetimindeki traktör, sol şeritten gelen Yusuf Çınar'ın kullandığı 48 YZ 185 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Çınar, olay yerinde hayatını kaybederken, kaza mahallinden kaçan M.H. ise bir süre sonra Demircikara Polis Merkezi'ne teslim oldu. Çınar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici yardımıyla götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.