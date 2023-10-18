Antalya'da traktör şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, traktör şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Ali Gür'ün (81) kullandığı 58 DU 287 plakalı traktör, Kırbaş Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.
Kazada Gür, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam