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Antalya'da traktör şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, traktör şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.