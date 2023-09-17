Antalya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, toprak sürerken traktör ile sera direği arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, toprak sürerken traktör ile sera direği arasına sıkışan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.00 sırasında 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir serada meydana geldi. 62 yaşındaki Orhan Engin, kendine ait seranın toprağını sürdüğü esnada, traktörün vitesini boş duruma getirmesine rağmen, arkada bağlı bulunan döner makinesi dönmeye devam ettiği için traktör kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi üzerine Engin, sera demiri ile traktör arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Engin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Orhan Engin, 2009 - 2014 yılları arasında Beykonak Belediyesi'nde, 2014 - 2019 yılları arasında Kumluca Belediyesinde meclis üyeliği yapmıştı. Engin'in cenazesi Antalya Adlı Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA