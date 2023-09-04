Antalya'da trafik kazasında ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 Eylül günü yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi altına alının bisiklet sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Eylül Cuma günü Side Mahallesi 1126 sokakta yaşandı. Gültepe kavşağı istikametinden Side istikametine seyir halindeki Nurettin Eren'in kullandığı 07 BIL 917 plakalı motosiklet ile Side istikametinden gelip D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki E. A.'un kullandığı 07 LL 049 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Nurettin Eren, Manavgat'ta kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Nurettin Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günün sonunda yaşamını yitirdi. - ANTALYA