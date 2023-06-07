Antalya'da Trafik Işıklarında Jonglör Gösterisi

Antalya'da bir gencin trafik ışıklarında yaptığı jonglör gösterisi sürücüler ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Gösteriyi sürücüler ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Sürücüleri ve vatandaşları selamlayan jonglör, trafik akışının başlamasının hemen öncesinde yoldan çekildi.

Antalya'da bir gencin trafik ışıklarında yaptığı jonglör gösterisi sürücüler ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Burhanettin Onat Caddesi'nde kırmızı ışığın yanmasıyla kaldırımdan yaya geçidine inen genç, burada jonglör gösterisi yaptı.

Gencin, elindeki labutları birbirine atması, çevirmesi ve dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Gösteriyi sürücüler ve çevrede toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

Sürücüleri ve vatandaşları selamlayan jonglör, trafik akışının başlamasının hemen öncesinde yoldan çekildi.

Sürücülerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.