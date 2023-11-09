Antalya'da Trafik Denetimlerinde 628 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da yapılan havadan ve karadan trafik denetimlerinde 628 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde alkol, motosiklet, emniyet kemeri, yük taşıyan araçlar, toplu taşımacılık ve diğer ihlaller kontrol edildi.

Antalya'da 30 Ekim- 6 Kasım arasında havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde 628 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik havadan ve karadan denetimleri devam ediyor. Ekipler 30 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında yaptıkları alkol denetiminde 3 bin 108, motosiklet denetiminde 479, emniyet kemeri denetiminde, 12 bin 362 yük taşıyan araçların denetiminde 6 bin 399, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde 853 sürücüyü kontrol etti. Helikopter/drone denetiminde 181 sürücüye, radarla hız denetiminde 340 sürücüye, ışık donanımları ve kullanımı denetiminde 101 sürücüye, şehirlerarası otobüslerin sivil denetiminde 6 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA