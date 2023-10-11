Antalya'da Trafik Denetimlerinde 24 Bin Sürücü Kontrol Edildi

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde 24 bin sürücü denetlendi. Kurallara uymayan 797 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde 24 bin sürücü denetlendi. Kurallara uymayan 797 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla; sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 02 Ekim-09 Ekim 2023 tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler yapıldı.

Helikopter/dron denetiminde; 295 sürücüye, izinsiz yetkisiz servis taşımacılığı denetiminde; 65 sürücüye, radarla hız denetiminde; 437 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Alkol denetimlerinde; 2 bin 699 sürücü, motosiklet denetimlerinde; 494 sürücü, emniyet kemeri denetimlerinde; 9 bin 211 sürücü, yük taşımacılığı denetimlerinde; 8 bin 982 sürücü, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde; bin 827 sürücü kontrol edildi. - ANTALYA