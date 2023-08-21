Antalya'da Trafiği Birbirine Katan Köpek

Antalya'da trafiğin en işlek olduğu caddede refüje çıkan köpek, sürücüleri peşinden koşturarak trafiği birbirine kattı. Köpek, 500 metre gittikten sonra gözlerden kayboldu.

Antalya'da trafiğin en işlek olduğu caddede refüje çıkan köpek, trafiği birbirine kattı. Sürücüleri peşinden koşturan köpek, 500 metre gittikten sonra gözlerden kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafiğin işlek olduğu cadde ortasında refüjde bir köpeğin olduğunu gören sürücüler önce durarak köpeği kurtarmak istedi. Sürücülerin yakalamak istediği köpek, kaçmaya başladı. Köpeğin kaçması ile birlikte bazı sürücüler de yakalamak için peşinden gitti. Zaman zaman sürücülerin önünü keserek durdurduğu köpek yine kaçmayı başardı. Bir süre sonra yorulan sevimli köpek, 500 metre kaçtıktan sonra karşıya geçerek gözlerden kayboldu. - ANTALYA