Antalya'da Ters Yönden Gelen Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Ters yönden gelen motosiklet otomobille çarpıştı...Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Çağlak'ın kullandığı 07 AOZ 692 plakalı motosiklet ile 2511 sokaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne çıkan Rabia Yılmaz'ın kullandığı 20 BFR 61 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, caddede ters yönden geldiği görülen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Bayır Mezarlığı istikametinden şehir merkezine geliş istikametine kanalizasyon bakım ve temizlik çalışması yapılması nedeniyle araç trafiğine kapalı olduğu, motosiklet sürücüsünün de yol kapalı olduğu için ters yönden geldiği bildirildi.